23 Nisan Kutlamaları Siirt, Mardin ve Bingöl'de Coşkuyla Yapıldı

23.04.2026 13:47
Siirt, Mardin ve Bingöl'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi.

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Siirt 2 Nolu Sentetik Çim Saha'da devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, halk oyunları gösterisi sunuldu, çuval, yumurta, halat çekme yarışmaları düzenlendi. Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de, Hükümet Konağı'nda düzenlenen ilk törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Mardin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Mardin'e ait motiflerle tasarlanan kıyafetler çocuklar tarafından sergilendi, Elif Ana Mehmet Konuş İlkokulu öğrencileri işaret diliyle şarkı söyledi. Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, gösteri sundu.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, çeşitli yöresel oyunlar oynandı ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Etkinlikte ayrıca İl Jandarma Komutanlığında görevli dedektör köpekler tarafından sunulan gösteri beğeni topladı.

Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve 49. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Mehmet Böberci tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Etkinlikler kapsamında Vali Cahit Çelik, koltuğunu Kazım Karabekir İlkokulu öğrencisi Muhammed Selim Kısa'ya devretti.

Kaynak: AA

Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Bahçeli’nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
