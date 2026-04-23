23 Nisan Mesajı

23.04.2026 10:13
Vali Tuncay Akkoyun, 23 Nisan'ı ve TBMM'nin 106. yılını kutladı, dünya çocuklarına selam yolladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nim 106'ncı açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıp egemenliği millete vererek bu önemli günü çocuklara armağan ettiğini belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanıyor olması ecdadımızın, en değerli varlığımız olan çocuklarımızı geleceğimizin teminatı olarak gördüğünün en somut göstergesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini tüm dünya çocuklarıyla paylaşıyor olmamız; millet olarak din ve dil ayırımı gözetmeksizin bütün dünya çocuklarına verdiğimiz değerin de kanıtıdır. Bugünün, Gazze başta olmak üzere dünya üzerinde acı ve ızdırap çeken tüm çocuklarımızın kurtuluşuna ve gönül coğrafyamızda yaşanan zulmün sona ermesine vesile olmasını temenni ediyorum. Gurur, heyecan, sevinç ve coşku içerisinde kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 106'ncı kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Tuncay Akkoyun, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Advertisement
