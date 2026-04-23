23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Kutlandı

23.04.2026 10:24
İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan'ın önemini vurgulayarak ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutladı.

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 23 Nisan 1920'nin milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bu yana milli iradenin temsilcisi olarak devletin temelini güçlendirdiği, demokrasinin ve bağımsızlığın en önemli güvencelerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstiklal mücadelemizden bugüne uzanan süreçte, milletimizin birlik ve beraberliği her türlü zorluğun üstesinden gelinmesini sağlamış, milli iradeye yönelen tehditler karşısında güçlü bir duruş sergilenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ortaya konulan kararlılık, bu iradenin en açık tezahürlerinden biri olmuştur. Bu anlamlı günün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi, geleceğin teminatı olan nesillere duyulan güvenin ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz."

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 23.04.2026 11:06:27.
