23 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

19.02.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli'de 23 yıl hapis cezası bulunan firari E.T. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T'nin (42) Atatürk Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 23 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaketi yaşıyorlar Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin
Melek Baykal’ın ’’Hiç sevmediğim bir işti’’ sözlerine Ateş Fatih Uçan’dan yanıt Melek Baykal'ın ''Hiç sevmediğim bir işti'' sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt
Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar!
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları... Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

09:38
Ünlü isim ’’Atatürk: Entelektüel Biyografi’’ kitabını satın aldı
Ünlü isim ''Atatürk: Entelektüel Biyografi'' kitabını satın aldı
09:32
Lamine Yamal, ’’Oruç tutacağım’’ dedi, Barcelona harekete geçti
Lamine Yamal, ''Oruç tutacağım'' dedi, Barcelona harekete geçti
09:19
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
09:18
15 dakikada kaderini değiştirmiş İşte Osimhen’in acıklı hayat hikayesi
15 dakikada kaderini değiştirmiş! İşte Osimhen'in acıklı hayat hikayesi
09:15
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerden haber var
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerden haber var
08:39
İhanetin böylesi Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
İhanetin böylesi! Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 09:56:50. #7.11#
SON DAKİKA: 23 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.