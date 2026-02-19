Manisa'nın Salihli ilçesinde 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T'nin (42) Atatürk Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › 23 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı - Son Dakika
