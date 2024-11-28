24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali Heyecanla Başlıyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6-20 Aralık arasında düzenleyeceği 24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali heyecanı, şehir etkinlikleri ile başlıyor. Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta nostalji tramvayı yolcularına müzik ziyafeti sunacak.

Türkiye'den ve dünyadan birçok piyano yıldızını ağırlamaya hazırlanan 24. Antalya Piyano Festivali heyecanı kenti sarmaya başladı. Bu yıl 6-20 Aralık arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festival, yurttaşlara müzik dolu günler yaşatacak. 6 Aralık Cuma günü sanatçı Karsu'nun performansı ile başlayacak festival öncesi, şehir etkinlikleri Antalyalılarla buluşacak.

Tramvayda piyano

Şehir etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı piyano öğrencileri, 30 Kasım cumartesi ve 1 Aralık pazar günleri 12.00-14.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında nostalji tramvayında konser verecek. Tramvay içine yerleştirilecek piyanoda öğrenciler, yolculara ünlü bestekarların eserlerini yorumlayacak.