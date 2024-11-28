24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali Heyecanla Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali Heyecanla Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali, 6-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival öncesi, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri nostalji tramvayında konser verecek.

28.11.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 6-20 Aralık arasında düzenleyeceği 24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali heyecanı, şehir etkinlikleri ile başlıyor. Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta nostalji tramvayı yolcularına müzik ziyafeti sunacak.

Türkiye'den ve dünyadan birçok piyano yıldızını ağırlamaya hazırlanan 24. Antalya Piyano Festivali heyecanı kenti sarmaya başladı. Bu yıl 6-20 Aralık arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festival, yurttaşlara müzik dolu günler yaşatacak. 6 Aralık Cuma günü sanatçı Karsu'nun performansı ile başlayacak festival öncesi, şehir etkinlikleri Antalyalılarla buluşacak.

Tramvayda piyano

Şehir etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı piyano öğrencileri, 30 Kasım cumartesi ve 1 Aralık pazar günleri 12.00-14.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında nostalji tramvayında konser verecek. Tramvay içine yerleştirilecek piyanoda öğrenciler, yolculara ünlü bestekarların eserlerini yorumlayacak.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Antalya, Güncel, Aralık, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali Heyecanla Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
18:37 Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu
18:18 Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması
18:06 Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 14:52:04. #1.11#
SON DAKİKA: 24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali Heyecanla Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.