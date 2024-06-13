24 Haftalık Hamile Kadın Ambulans Helikopterle Nakledildi - Son Dakika
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24 Haftalık Hamile Kadın Ambulans Helikopterle Nakledildi

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan 24 haftalık hamile bir kadın, rahatsızlanması üzerine ambulans helikopterle Artvin'den Trabzon'a, ardından da Samsun'a nakledildi. Trabzon'daki ambulans helikopter, Giresun'dan dönerken Ö.Y'yi Samsun'a götürmek üzere havalandı.

13.06.2024 17:18
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Artvin'in Hopa ilçesinde 24 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle Artvin'den Trabzon'a, buradan da Samsun'a nakledildi.

İlçede oturan 28 yaşındaki hamile Ö.Y, rahatsızlanması üzerine Hopa Devlet Hastanesine başvurdu.

İlk müdahalesi burada yapılan kadının, ambulans helikopterle Samsun'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Trabzon'daki ambulans helikopterin Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki vakayı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine getirmek üzere havalanması nedeniyle, Erzurum'dan talepte bulunuldu.

Erzurum'dan havalanan ambulans helikopter, Ö.Y'yi Trabzon Hızırbey Helikopter Pisti'ne getirdi.

Eş zamanlı olarak Giresun'daki görevden dönen Trabzon Sağlık Müdürlüğü hizmetindeki ambulans helikopter, anne adayını Samsun'a götürmek üzere havalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 24 Haftalık Hamile Kadın Ambulans Helikopterle Nakledildi - Son Dakika

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