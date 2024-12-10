26.673 Sağlık Personeli İstihdam Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

26.673 Sağlık Personeli İstihdam Edilecek

Cumhurbaşkanı kararıyla 26 bin 673 sağlık personeli, eleman eksikliği olan alanlarda görevlendirilecek.

10.12.2024 05:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sözleşmeli olarak 26 bin 673 sağlık personeli istihdam edilecek.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 personel, sözleşmeli olarak sağlık birimlerinde istihdam edilecek.

Kaynak: AA

Sağlık Memuru, Diyetisyen, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 26.673 Sağlık Personeli İstihdam Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:18 Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile Suriye’yi görüştü Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
00:28 Esad’ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu Esad'ın zindanından kan donduran bir haber daha: Asitle eritilen cesetler bulundu
23:30 İsrail, Kamışlı Havalimanı’nı vurdu Yükselen alevler Mardin’den görüntülendi İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
10:06 Rize Valisi’nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP’li ismi küplere bindirdi Rize Valisi'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP'li ismi küplere bindirdi
09:56 Esad’ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti Esad'ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti
09:44 ’’Esad, Rusya’da görüntülendi’’ diye paylaşılıyordu Gerçek bambaşka çıktı ''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
09:43 Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık’ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı
09:36 Barış Alper’in babasından Manaj’a olay cevap: Mutlaka tanışacağız Barış Alper'in babasından Manaj'a olay cevap: Mutlaka tanışacağız
09:25 Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı
09:23 Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu
08:48 Erman Toroğlu’ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi Erman Toroğlu'ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi
08:38 Un fiyatları tavan yaptı Fabrikalara inceleme başlatıldı Un fiyatları tavan yaptı! Fabrikalara inceleme başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 05:59:31. #1.12#
SON DAKİKA: 26.673 Sağlık Personeli İstihdam Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.