26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı, Xiamen'de 129 ülkenin katılımıyla başladı
Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nın 26'ncısı, Fujian eyaletinin Xiamen kentinde salı günü açıldı. Etkinliğe 129 ülke ve bölgeden 1.200'ü aşkın heyet ile 30 uluslararası kuruluş kayıt yaptırdı.
XİAMEN, 9 Eylül (Xinhua) -- 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı salı günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı. Bu yılki etkinliğe 129 ülke ve bölgeden 1.200'ü aşkın devlet kurumu ve iş dünyası heyetinin yanı sıra 30 uluslararası kuruluş kayıt yaptırdı.
Kaynak: Xinhua
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