26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 26 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "hırsızlık", "kasten yaralama", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "resmi belgede sahtecilik" ve "basit yaralama" suçlarından 26 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D'nin (34) yakalanması için çalışma yürütüldü.
Ekipler, N.D'yi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunduğu adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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