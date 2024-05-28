26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

26 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 26 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. N.D'nin suçları arasında hırsızlık, kasten yaralama, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, resmi belgede sahtecilik ve basit yaralama bulunuyor. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

28.05.2024 17:09
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Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 26 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "hırsızlık", "kasten yaralama", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "resmi belgede sahtecilik" ve "basit yaralama" suçlarından 26 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D'nin (34) yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekipler, N.D'yi Zeytinlik Mahallesi'nde bulunduğu adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güvenlik, Cezaevi, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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