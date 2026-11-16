27 Kasım\'da yola çıkacak 180 kişilik umre kafilesine Beypazarı\'nda seminer verildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde umreye gidecek vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi.

Beypazarı İlçe Müftülüğünde yapılan seminere, Ankara İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, müftülük yetkilileri ve umre yolcuları katıldı.

Ankara İl Müftü Yardımcısı Arcaklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, umrede vaktin ibadetle geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İlçe Müftüsü Süsün ise kafilenin 180 kişiden oluştuğunu ve 27 Kasım'da umre yolculuğuna çıkacaklarını belirterek, "Kafilemizin tamamı, din görevlileri de dahil olmak üzere Beypazarı'mızdan. Aramızda genç hafız adaylarımız da olacak. Bugün de düzenlediğimiz seminerle umrecilerimize ziyaret kapsamında yapacakları ibadetleri anlattık." diye konuştu.