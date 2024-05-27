27 Mayıs Darbesi Sonrası Tutuklanan Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Mektupları Trabzon Müzesi'nde Sergilenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

27 Mayıs Darbesi Sonrası Tutuklanan Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Mektupları Trabzon Müzesi'nde Sergilenecek

27 Mayıs Darbesi Sonrası Tutuklanan Mustafa Reşit Tarakçıoğlu\'nun Mektupları Trabzon Müzesi\'nde Sergilenecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Veysel Usta, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra tutuklanan Demokrat Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Yassıada'dan ailesine yazdığı mektupların Trabzon Müzesi'nde sergileneceğini söyledi. Tarakçıoğlu'nun ailesinden edinilen belgelerle hazırlanan kitap da aynı zamanda sergilenmek üzere müzeye bağışlanacak.

27.05.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Veysel Usta, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra tutuklanan Demokrat Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Yassıada'dan ailesine yazdığı mektupların Trabzon Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.

27 Mayıs darbesi üzerine de çalışmalar yapan Usta, Tarakçıoğlu'nun Yassıada'dan yazdığı mektupları ailesinden edindi. Usta'nın edindiği belgelerin içerisinde, Tarakçıoğlu'na ait sağlık raporları, hatırat günlükler, yayımlanmamış bazı kitaplar da bulunuyor.

Usta, AA muhabirine, Tarakçıoğlu'nun erken Cumhuriyet döneminin en önemli eğitimcilerinden biri olduğunu söyledi.

27 Mayıs 1960 darbesiyle Demokrat Parti mensubu pek çok siyasetçi gibi Tarakçıoğlu'nun da siyasi hayatının sona erdiğini dile getiren Usta, "Askeri müdahaleden sonra Demokrat Parti milletvekillerinin önemli bir kısmı gibi o da tutuklanarak Yassıada'ya gönderilmiştir. Bir süre Yassıada'da kalmış, soruşturmalara tabi olmuş, daha sonra yargılamalar sonucunda 5 yıl ağır hapis cezası almış, Kayseri Cezaevi'ne nakledilmiştir." dedi.

Usta, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun cezaevinde bir süre yattıktan sonra ağır hastalık nedeniyle ertelenen cezasının, daha sonra getirilen afla ortadan kalktığını ve normal hayata döndüğünü anlattı.

Tarakçıoğlu'nun ailesinden edindiği belgelerle kitap hazırladıklarını belirten Usta, şöyle devam etti :

"Yassıada gerçekten Türk siyasi tarihinin belki en ağır bedellerinin ödendiği dönemlerden biri olarak tarihimize geçmiştir. Tarakçıoğlu dahil olmak üzere o dönemin tanıkları, Yassıada'da hem yaşam koşulları hem yapılan muameleler açısından ciddi olumsuzluklar yaşandığını anılarında yazdı. Biz Tarakçıoğlu'nun çocuklarından ve torunlarından arşivlerini elde etmiştik ve bununla ilgili bu arşivlerde yer alan belgelerle, Prof. Dr. Hikmet Öksüz ile 'Mustafa Reşit Tarakçıoğlu kitabı'nı kaleme aldık."

Yıl sonunda müzede sergilenecek

Veysel Usta, sergilenecek mektuplara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu mektuplar Tarakçıoğlu'nun cezaevinden çocuklarına yazdıkları mektuplar. Doğal olarak cezaevinden yazılan bu mektuplar ciddi şekilde sansür gördüğü için içerisinde siyasi görüşler, münazaralar, değerlendirmeler yer almamaktadır. Daha çok çocukları ve ailesiyle ilgili ilişkileri, onların geleceğine dair birtakım önerileri ve kendi sağlık durumu, çocuklarının, torunlarının sağlık durumuna ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ama her ne olursa olsun önemli bir tarihsel vesika olduğunun altını çizmek lazım çünkü belgeler, 1960'tan bugüne kadar intikal etmiş ve tarihe tanıklık etmiş veriler olarak önümüzde durmaktadır.

Bu belgeler kızları ve torunları tarafından bana verilirken Trabzon'da bir müzeye bağışlanma şartı konulmuştu. Tarakçıoğlu'nun biyografisi, anıları, günlükleri ve Yassıada'dan yazdığı mektuplar, Trabzon Müzesi'nde oluşturulan köşede 2024 yılının sonunda sergilenecek."

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Demokrat Parti, Milletvekili, Trabzon, Edebiyat, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 27 Mayıs Darbesi Sonrası Tutuklanan Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Mektupları Trabzon Müzesi'nde Sergilenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:08 Pendik’te kan donduran olay İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu
13:57 Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu Üç ilimize sınırı olan bölgede petrol bulundu
13:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatı onayladı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
13:42 Savunması daha beter Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat küfreden astrolog sessizliğini bozdu
13:16 Dusan Tadic’ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım Dusan Tadic'ten çok konuşulacak açıklama: Sezon başında söyleselerdi kahkaha atardım
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
12:03 Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü Kendisine zarar verdiği için hastaneye kaldırılan Alisya Bahar Candan cezaevine geri götürüldü
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 14:41:45. #1.13#
SON DAKİKA: 27 Mayıs Darbesi Sonrası Tutuklanan Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun Mektupları Trabzon Müzesi'nde Sergilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement