Çetin Doğan, 28 Şubat davası kapsamında tahliye edildi - Son Dakika
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Çetin Doğan, 28 Şubat davası kapsamında tahliye edildi

Çetin Doğan, 28 Şubat davası kapsamında tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı sonrası, eski general Çetin Doğan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Eşine ve dostlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Doğan, cezaevi önünden ayrıldı.

17.05.2024 11:48
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28 Şubat davası hükümlüsü eski general Çetin Doğan, İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat davasının bazı hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası, bu hükümlülerden eski general Çetin Doğan'ın İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Tahliye edilerek cezaevinden çıkan Doğan'ı eşi Nilgün Doğan, akrabaları ve arkadaşları karşıladı.

Eşine ve dostlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Çetin Doğan, kendisini karşılayanlarla kucaklaşarak cezaevi önünden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çetin Doğan, 28 Şubat davası kapsamında tahliye edildi - Son Dakika

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