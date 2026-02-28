28 Şubat Paneli: İrade ve Gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

28 Şubat Paneli: İrade ve Gelecek

28 Şubat Paneli: İrade ve Gelecek
28.02.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YESAM, TGTV ve Deniz Feneri işbirliğiyle düzenlenen panelde 28 Şubat sürecinin sonuçları tartışıldı.

Yeditepe Stratejik Araştırmalar Merkezi (YESAM), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle " 28 Şubat'ın Travması ve Sonuçlar" başlıklı panel düzenlendi.

Fatih'teki Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan YESAM Başkanı Ersan Ergür, yalnızca bir tarihi anmak için değil, iradeyi tazelemek için toplandıklarını söyledi.

Ergür, 28 Şubat'ın bu milletin kimliğine ve medeniyet değerlerine yönelik müdahalenin adı olduğunu, o gün bastırılmak istenen iradenin bugün dimdik ayakta olduğunu belirterek, "Bu ülkenin geleceğini 28 Şubat zihniyetinin temsil ettiği yabancı vesayet anlayışına ve benzer teslimiyetçi yaklaşımlara kurban etmeye izin vermeyiz. Unutmayalım ki sistem kurmayanlar başkalarının kurduğu sistemde yaşamak zorunda kalır." ifadelerini kullandı.

Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, bu coğrafyanın geleceğini yerli ve milli İslami değerlerle inşa etmek gerektiğini vurgulayan Ergür, köhne düşünceden kurtulup 28 Şubat'ın direnişini saygıyla yad ettiklerini dile getirdi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 28 Şubat'ı konuşmanın eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı konuşmadan mümkün olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Erbakan hoca niye tasfiye edildi? Çünkü Anadolu dindarlığının şekillendirdiği Türkiye'dekilerin düşünce iklimi, siyaset düşüncesi, kültürel düşünme biçimi ve yaşam biçimi aslında temellerine bakıldığında antisiyonisttir. Erbakan Hoca da aslında doğup büyüdüğü kökleri itibarıyla bu damardan yola çıkarak kendi siyasal çizgisini şekillendirmiştir. Erbakan Hoca, duruşu ve fikri koordinatları itibarıyla son raddeye kadar çizgisinden ödün vermemiştir. Kritik soru şu, 28 Şubat'ta Erbakan Hoca'nın şahsında ne hedef alındı? Aslında 28 Şubat'ta Erbakan Hoca'nın şahsında Türkiye'de bir düşünme ve yaşam biçimi, anti batıcı, anti emperyalist düşünce, bu toprakların köklerine sadakat esaslı yeni bir çınar ağacı inşa etmek isteyen akıl tasfiye etmek istendi."

28 Şubat öncesi düşünme biçimiyle sonrasındaki düşünme ve yaşam biçiminde büyük bir kırılma yaşandığına, neoliberalizm istediğini aldığını kaydeden Külünk, "Aslında birinci büyük kırılmayı 12 Eylül'de yaşadık. 12 Eylül öncesinde tartışmadığımız konular bir anda soframıza geldi. İrancılık, mezhep tartışmaları, tasavvuf tartışmaları ve cemaat konuları gibi aklınıza gelebilecek her tartışma bir anda ortaya çıktı. 12 Eylül öncesi o stabil çizgideki gençlerin içerisinde büyük ölçüde sert tartışmalar çıktı. 28 Şubat'ta postmodern bir darbe olarak doğrudan Erbakan Hoca'nın çizgisini tasfiye etmek odaklı bir tartışma zemini oluştu ama 12 Eylül'den sonrasını biz hiç konuşmadık. Bu temelde bizim dünyamızın kendi içerisinde kırılmalarını hiç konuşmadık. 28 Şubat bu anlamda bizim düşünce dünyamızda sert bir kırılmayı ortaya çıkarttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika, İstanbul, 28 Şubat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Şubat Paneli: İrade ve Gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:37
İran’da vurulan ilkokulda can kaybı 64’e yükseldi
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:22:06. #7.12#
SON DAKİKA: 28 Şubat Paneli: İrade ve Gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.