28 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı
28 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

18.02.2026 21:38
Marmaris'te 28 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü teknik takip sonucu yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Gözcü Projesi" kapsamında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda "Hükümlü ve tutuklunun kaçması, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan şüphelinin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma sonucu İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Sakarya ve Bursa'da 7 ayrı dosyadan 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kemeraltı Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Marmaris, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

