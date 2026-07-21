28 Yıl Süren Husumet Barışla Son Buldu - Son Dakika
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28 Yıl Süren Husumet Barışla Son Buldu

21.07.2026 11:05
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 28 yıllık aile husumeti barış programıyla sona erdi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Güzelkonak köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden 1 kişinin ölümünün ardından Töre ve Demir aileleri arasında başlayan ve 28 yıldır devam eden husumet, düzenlenen barış programıyla son buldu.

Barış programına eski Hakkari milletvekilleri Esat Canan ve Hakkı Töre, Şemdinli Belediye Başkanı Fahir Şakar, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı, kanaat önderi Rüştü Zeydan, Irak ve İran'dan gelen aşiret temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda edilen duaların ardından iki aile el sıkışarak barıştı, katılımcılara barış yemeği ikram edildi.

Programda konuşan eski milletvekili Esat Canan, yıllardır devam eden gerginliğin sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, barışın sağlanmasına katkı sunanlara teşekkür etti. Canan, iki aile arasında arazi anlaşmazlığından kaynaklanan husumetin büyümeden sona ermesinin bölgenin huzuru açısından önemli olduğunu ifade etti. İş insanı Seyhan Töre ise, 1998 yılında yaşanan olayda ağabeyi Cevat Töre'nin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "28 yıldır süren bu kırgınlığın sona ermesine katkı sunan, Irak, İran ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen herkese teşekkür ediyoruz. Babam Hakkı Töre, toplanan kalabalığın ve büyüklerin hatırı için husumeti sonlandırdı ve barış olmasını sağladı" dedi.

Şemdinli Belediye Başkanı Fahir Şakar da yıllardır süren husumetin sona ermesinin ilçe adına sevindirici olduğunu belirterek, barışın sağlanmasına katkı sunan kanaat önderleri ve aşiret temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Şemdinli, Güvenlik, Hakkari, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Yıl Süren Husumet Barışla Son Buldu - Son Dakika

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