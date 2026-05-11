Giresun'da "29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da "29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" Devam Ediyor

11.05.2026 12:35  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden 12 tiyatro ekibinin katılımıyla gerçekleşiyor. Her akşam sahnelenen oyunlar, sanatseverlerin ilgisini çekiyor ve etkinlik 15 Mayıs'ta sona erecek.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" devam ediyor.

Giresun'da düzenlenen 29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'ne Türkiye'nin farklı illerinden 12 tiyatro ekibi katılırken; her akşam saat 20.00'de sahnelenen oyunlarda tiyatroseverler etkileyici performanslarla buluşuyor.

Etkinliğe Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kartal Belediye Tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Eskişehir-Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Az?rbaycan Dövl?t Milli G?nc Tamaşaçılar Teatrı, Amasya İris Sanat Tiyatrosu, Bulancak Sanat Tiyatrosu, Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Giresun Clown Kardeşler, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü ekipleri katılıyor.

15 MAYIS'TA SONA ERECEK

Her gün farklı bir oyunun sahnelendiği tiyatro günlerinde Vahit Sütlaş Sahnesi'ni dolduran sanatseverler, oyuncuların sergilediği başarılı performansları uzun süre alkışlıyor. Birçok farklı türde oyunun yer aldığı etkinlik, 15 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Belediye Başkanı Fuat Köse, kentin kültür sanat alanındaki etkinliklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Giresun Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan ekipler ise kentte bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da '29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri' Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı
Real Madrid’de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı
Abdullah Kavukcu Osimhen’in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

13:20
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:40
Eski eşe sokak ortasında infaz Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Eski eşe sokak ortasında infaz! Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 14:01:00. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da "29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.