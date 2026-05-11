Giresun'da "29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" Devam Ediyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri" devam ediyor.

Giresun'da düzenlenen 29. Fevzi Bayazıtoğlu Tiyatro Günleri'ne Türkiye'nin farklı illerinden 12 tiyatro ekibi katılırken; her akşam saat 20.00'de sahnelenen oyunlarda tiyatroseverler etkileyici performanslarla buluşuyor.

Etkinliğe Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kartal Belediye Tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Eskişehir-Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Az?rbaycan Dövl?t Milli G?nc Tamaşaçılar Teatrı, Amasya İris Sanat Tiyatrosu, Bulancak Sanat Tiyatrosu, Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Giresun Clown Kardeşler, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü ekipleri katılıyor.

15 MAYIS'TA SONA ERECEK

Her gün farklı bir oyunun sahnelendiği tiyatro günlerinde Vahit Sütlaş Sahnesi'ni dolduran sanatseverler, oyuncuların sergilediği başarılı performansları uzun süre alkışlıyor. Birçok farklı türde oyunun yer aldığı etkinlik, 15 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Belediye Başkanı Fuat Köse, kentin kültür sanat alanındaki etkinliklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Giresun Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan ekipler ise kentte bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.