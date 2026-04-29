29 Nisan 2026 İzmir Su Kesintileri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

29 Nisan 2026 İzmir Su Kesintileri

29.04.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in 9 ilçesinde 29 Nisan 2026 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak. İşte kesinti detayları.

29 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir'in 9 ilçesinde su kesintisi uygulanacak. Kesintilerin detayları şöyle:

Bergama'da 00:00-10:00 arası 10 saat, Barbaros, Ertuğrul, Gazipaşa, İnkılap, İslamsaray, Kurtuluş, Maltepe, Turabey mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle.

Buca'da 21:00-09:00 arası 12 saat, Ufuk ve Çamlık mahallelerinde enerji verimliliği revizyonu nedeniyle.

Foça'da 09:31-12:00 arası 2 saat 29 dakika, Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle.

Karabağlar'da 13:00-16:00 arası 3 saat, Arap Hasan mahallesinde içme suyu altyapı çalışması nedeniyle.

Konak'ta 02:00-11:30 arası 9 saat 30 dakika, Altay, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Sakarya, Süvari, Tuzcu, Ülkü, Yeni mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle.

Ödemiş'te 09:30-11:30 arası 2 saat, Yeşilköy mahallesinde vana arızası nedeniyle.

Seferihisar'da 10:00-17:00 arası 7 saat, Beyler, Düzce, Ulamış mahallelerinde elektrik arızası nedeniyle.

Tire'de 02:45-12:00 arası 9 saat 15 dakika, Atatürk, Fatih, TOKİ mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle.

Torbalı'da 08:26-13:26 arası 5 saat, Sağlık mahallesinde ana boru arızası nedeniyle.

Diğer ilçelerde (Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çeşme, Çiğli, Dikili, Gaziemir, Güzelbahçe, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Selçuk, Urla) planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı’nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Kuzey Kore’de infazlar iki katına çıktı Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar
Hepsi aynı evde ele geçirildi Resmen servet Hepsi aynı evde ele geçirildi! Resmen servet
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen bitti İşte ödenen tazminat Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir 22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

11:24
Tedesco’nun İstanbul’dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
Tedesco'nun İstanbul'dan ayrılacağı tarih ve saat belli oldu
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:57
BAE’nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:54
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 11:37:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.