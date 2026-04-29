29 Nisan 2026 İzmir Su Kesintileri

29 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir'in 9 ilçesinde su kesintisi uygulanacak. Kesintilerin detayları şöyle:
Bergama'da 00:00-10:00 arası 10 saat, Barbaros, Ertuğrul, Gazipaşa, İnkılap, İslamsaray, Kurtuluş, Maltepe, Turabey mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle.
Buca'da 21:00-09:00 arası 12 saat, Ufuk ve Çamlık mahallelerinde enerji verimliliği revizyonu nedeniyle.
Foça'da 09:31-12:00 arası 2 saat 29 dakika, Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle.
Karabağlar'da 13:00-16:00 arası 3 saat, Arap Hasan mahallesinde içme suyu altyapı çalışması nedeniyle.
Konak'ta 02:00-11:30 arası 9 saat 30 dakika, Altay, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Sakarya, Süvari, Tuzcu, Ülkü, Yeni mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle.
Ödemiş'te 09:30-11:30 arası 2 saat, Yeşilköy mahallesinde vana arızası nedeniyle.
Seferihisar'da 10:00-17:00 arası 7 saat, Beyler, Düzce, Ulamış mahallelerinde elektrik arızası nedeniyle.
Tire'de 02:45-12:00 arası 9 saat 15 dakika, Atatürk, Fatih, TOKİ mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle.
Torbalı'da 08:26-13:26 arası 5 saat, Sağlık mahallesinde ana boru arızası nedeniyle.
Diğer ilçelerde (Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Beydağ, Bornova, Çeşme, Çiğli, Dikili, Gaziemir, Güzelbahçe, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Selçuk, Urla) planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
