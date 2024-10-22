29. Türkiye Zeka Oyunları Sona Erdi - Son Dakika
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29. Türkiye Zeka Oyunları Sona Erdi

ODTÜ'de düzenlenen yarışmada 500 finalist ödüllerini aldı. Birinciler belirlendi.

22.10.2024 10:17
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Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen 29. Türkiye Zeka Oyunları Yarışması, final sınavı ve ödül töreniyle sona erdi.

ODTÜ'de düzenlenen final sınavında, minikler, çocuklar, gençler, yetişkinler ve emektarlar olmak üzere 5 kategoride 500 finalist yarıştı.

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 yıldır gerçekleştirdikleri yarışmayla merak etmeyi, düşünmeyi, problem çözmeyi önemseyen insanlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye Zeka Vakfı olarak insan odaklı yaklaşımları savunduklarını dile getiren Halıcı, final sınavına katılan tüm yarışmacılara teşekkürlerini sundu.

Yarışmalarda, miniklerde Ali Koç, çocuklarda Salih Gök, gençlerde Mustafa Barın Bakır, yetişkinlerde Batuhan Bal ve emektarlarda Orhan Nişancı birinci oldu. Yarışma sonunda birincilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 29. Türkiye Zeka Oyunları Sona Erdi - Son Dakika

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