29'uncu Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Açılış Töreni... Bu Yıl Ki Onur Ödülü Emel Göksu'nun - Son Dakika
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29'uncu Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Açılış Töreni... Bu Yıl Ki Onur Ödülü Emel Göksu'nun

02.06.2026 23:33  Güncelleme: 00:50
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29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 'Çiçek mi dediniz?' temasıyla Ankara'da başladı. Açılış töreninde Onur Ödülü Emel Göksu'ya verildi.

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - 29'uncu Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin açılış töreni bugün Ankara'da yapıldı. Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, "Kültür ve sanatın yalnızca salonlarda değil, yaşamın içinde anlam kazandığına inandık. Bu nedenle bugün burada sizlere sadece teşekkür etmeyi istemiyoruz, aynı zamanda bu başarının gerçek sahiplerini de görür kılmak istiyoruz" dedi.

29.Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bugün başladı. "Çiçek mi dediniz?" temasıyla gerçekleşecek olan festivalin açılış töreni Ankara Devlet Opera ve Balesi Sahnesi'nde yapıldı. Festival, Kült Kavaklıdere Sineması, Mamak Belediyesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde 7 Haziran'a kadar sürecek. Festival öncesi, InterContinental Grand Ankara Otel'de resepsiyon düzenlendi.

Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in moderatörlüğünü üstlendiği törene, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu başkan yardımcısı Jurgis Vilcinskas, Fransız Kültür Müdürü Pascale Boeglin-Rodier, Kanada Büyükelçisi Larisa Galadza, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, oyuncular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival Fragmanı ve "Tilbe Saran" videosu ile başlayan tören, Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner'in açılış konuşması ile devam etti. Güner, şöyle konuştu:

"Özellikle son 10 yıldır, kadınların ve kız çocuklarının adalete erişimi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle diyoruz ki Uçan Süpürge unutmuyor, unutturmuyor, Uçan Studio hatırlıyor, hatırlatıyor. Kadınların belliği ve direnişi Uçan Studio'da yaşıyor. 29 yıldır kadınların hikayelerini görünür kılmaya, onların seslerini duyurmaya ve sinemanın dönüştürücü gücünü toplumla buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Uçan Süpürge, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da tanıdığı ve takip ettiği önemli kadın kültür festivallerinden biri haline geldi. Ancak bizim için asıl başarı, bu servis alanında tanınmak kadar bu ülkenin her yerine ulaşabilmekte. Daha geçen ay Ankara'dan Hakkari'ye, Edirne'den İzmir'e fazla o zaman çalışmalarımızda gördük ki, kadınların eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesi hala bu mücadeleyi koruyor."

Yıllar önce gündeme taşıdığımız pek çok konu bugün de hayatlarımızı etkilemeye devam ediyor. Uçan Süpürge hiçbir zaman yalnızca bir gün gösteren bir festival olmadı. Aynı zamanda hayatı sorgulayan, toplumsal dönüşüme katkı sunan, kadınların ve kız çocuklarının haklarını savunan bir buluşma alanı oldu. Kültür ve sanatın yalnızca salonlarda değil, yaşamın içinde anlam kazandığına inandık. Bu nedenle bugün burada sizlere sadece teşekkür etmeyi istemiyoruz. Aynı zamanda bu başarının gerçek sahiplerini de görür kılmak istiyoruz. Çünkü bu festival bize inanan insanların dayanışmasıyla var oldu. Bu mücadele de ben de varım diyenlerin desteğiyle büyüdü. Bugüne kadar festivalde emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz."

"ONUR ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ TİYATRO VE SİNEMA SANATÇISI EMEL GÖKSU"

Törenin devamında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu başkan yardımcısı Jurgis Vilcinskas'a, Fransız Kültür Müdürü Pascale Boeglin-Rodier'a, Kanada Büyükelçisi Larisa Galadza'ya, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu'na, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'e, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy'a ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a teşekkür plaketleri takdim edildi.

Zeynep Burcu Altınel ve Murat Köseler'in, müzik dinletisinin ardından ödüller takdim edildi.  Bu yıl Uçan Süpürge Genç Cadı Ödülü'nün sahibi genç oyuncu Ece Bağcı oldu. Bu yılın Bilge Olgaç Başarı Ödülleri, Brezilyalı yönetmen Lucia Murat'a, yapımcı Dilde Mahalli'ye ve oyuncu Melisa Sözen'e takdim edildi. Onur Ödülü'nün sahibi ise tiyatro ve sinemacı Emel Göksu oldu.

Ödül töreni sahnede toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 29'uncu Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Açılış Töreni... Bu Yıl Ki Onur Ödülü Emel Göksu'nun - Son Dakika

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