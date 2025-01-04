29 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 29 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Çalışmalar kapsamında ekipler, 29 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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