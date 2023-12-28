3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar temizleme çalışması devam ediyor

VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde zorlu kar temizleme çalışması yürütüyor.

Van'da geçtiğimiz hafta yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı ve fırtınadan dolayı çığ riskine karşı Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma kapatıldı. Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçerken irili ufaklı bir kaç çığ geldi. Havanın düzelmesiyle birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.