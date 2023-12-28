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3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar temizleme çalışması devam ediyor - Son Dakika
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3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar temizleme çalışması devam ediyor

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, Van'da geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karabet Geçidi'nde zorlu kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

3 bin rakımlı Karabet Geçidi\'nde kar temizleme çalışması devam ediyor
28.12.2023 - 00:16,
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3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar temizleme çalışması devam ediyor

VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde zorlu kar temizleme çalışması yürütüyor.

Van'da geçtiğimiz hafta yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı ve fırtınadan dolayı çığ riskine karşı Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma kapatıldı. Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçerken irili ufaklı bir kaç çığ geldi. Havanın düzelmesiyle birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA
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