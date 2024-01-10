 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
3 Çocuk Annesi Kadın İş Tecrübesini Girişime Çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

3 Çocuk Annesi Kadın İş Tecrübesini Girişime Çevirdi

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi Meliha Ertuğrul, fabrikalarda çalıştığı 15 yılın sonunda tecrübelerini girişime çevirerek, kendi iş yerinin sahibi oldu. Ertuğrul, koli bandı üretimi yaparak yerli üretimle hem yurtiçi hem de yurtdışına satış yaparak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda kadın istihdamına da faydalı olmak isteyen Ertuğrul, iş yerini kurarken en büyük destekçilerinin eşi ve çocukları olduğunu belirtti.

3 Çocuk Annesi Kadın İş Tecrübesini Girişime Çevirdi
10.01.2024 - 23:44,
Abone Ol

3 çocuk annesi kadın iş tecrübesini girişime çevirdi

15 yıllık fabrika hayatı sonunda kendi işinin sahibi oldu

KAYSERİ - Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi Meliha Ertuğrul, fabrikalarda çalıştığı 15 yılın sonunda tecrübelerini girişime çevirerek, kendi iş yerinin sahibi oldu.

3 çocuk annesi Meliha Ertuğrul, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 yıl boyunca muhasebe, satın alma, dış ticaret ve insan kaynakları gibi farklı birimlerde çalıştı. Aklında kendi işini kurma fikri gelişen Ertuğrul, eşi ve çocuklarının desteği ile yaptığı araştırmalar sonucu koli bandı üretimi yapmaya karar verdi. Kendi öz sermayesi ile üretim tesisini kuran Meliha Ertuğrul, yerli makine ve ham madde ile üretime geçti. Ertuğrul, hedefinin yurtiçi ve yurtdışına üretim yaparak ekonomiye katkı sağlamak olduğunu belirterek, aynı zamanda özellikle de kadın personel istihdamına da faydalı olmak istediğini söyledi.

İş yerini kurarken en büyük destekçilerinin eşi ve çocukları olduğunu söyleyen Meliha Ertuğrul, "Burada koli bandı üretimi yapıyoruz. Ben 15 yıllık çalışma hayatımdan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Çalıştığım firmalarda muhasebe, satın alma, dış ticaret, insan kaynakları gibi birçok departmanda görev yaptım. Bu bilgi ve deneyimlerime dayanarak kendi işletmemi kurma zamanımın geldiğine karar verdim. Zaten kendi işletmemi kurmak en büyük hayalimdi. Sürekli araştırmalar içerisindeydim zaten hangi işi yapabilirim diye. Birkaç arkadaşımın önerisiyle bu iş fikri çıktı karşıma. Yapabileceğime inandım. İşletmenin kuruluş aşamasında gerekli makine ve teçhizatlar konusunda tedarikini sağladık. İlgili ham maddelerin tedarikini sağladık. Ham madde ve makinelerimiz yerli üretimdir. Burada makine parkurumuzu oluşturduk ve üretimimize başladık. Kayseri büyük bir organize sanayi bölgesine sahip bir şehrimiz. Bu bölgede faaliyetini üretim ve paketlemede sürdüren firmaların ciddi oranda koli bandı kullandıklarını biliyordum. Burada yapmış olduğumuz yerli üretimle hem yurtiçi hem de yurtdışına satış yaparak ülke ekonomimize katkı sağlamak istiyorum. Üretim kapasitemi de arttırarak istihdam sağlamak istiyorum özellikle kadın çalışanlar için. Ben kadınlara seslenmek istiyorum; eğer bir hedefleri, hayalleri varsa peşinden gitsinler. Bir kişi ya da kuruma bağlı kalmasınlar. Bu süreçte benim en büyük destekçim eşim oldu ve olmaya da devam ediyor. Çocuklarım da bana çok büyük destek oldu. Birlik ve beraberlikle bu işin de üstesinden gelinebileceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Organize Sanayi Bölgesi, Hamster Coin, Kayseri, Çocuk, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Çocuk Annesi Kadın İş Tecrübesini Girişime Çevirdi - Son Dakika


00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krize ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:53:44. #1.12#
SON DAKİKA: 3 Çocuk Annesi Kadın İş Tecrübesini Girişime Çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement