3. Geleneksel Kahramankazanlı Yönetici ve Bürokratlar Buluşması Gerçekleşti

Güncel

(ANKARA)- "Geleneksel Köy Kahvaltılı Kahramankazanlı Yönetici ve Bürokratlar Buluşması"nın üçüncüsü, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt'un katılımı ile gerçekleşti.

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği, 3'üncü Geleneksel Köy Kahvaltılı Kahramankazanlı Yönetici ve Bürokratlar Buluşması'nı yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Belediye'nin destekleri, Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya, Ankara Vali Yardımcısı Osman Bilgin, Tunceli Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, ilçeli yöneticiler, bürokratlar, öğretim üyeleri ve iş insanları katıldı.

Buluşma kahvaltı programı ile başladı. Kahvaltının ardından konuşmalara geçildi.

"Derneğimizin en büyük sermayesi samimiyetinizdir"

Davetlerine kulak vererek buluşmaya katılan kamu ve özel sektörde görev yapan hemşehrilerine teşekkür ederek söze başlayan Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği Başkanı Mustafa Cantürk, "Aynı topraklarda doğup aynı kültürü paylaştığımız siz kıymetli hemşehrilerimizle buluşarak tanıştığımız, aramızdaki hemşehrilik bağını dostluğa çevirdiğimiz buluşmamıza hoş geldiniz. 'Niyet hayır, akıbet hayır' diyerek kurduğumuz derneğimizin en büyük sermayesi samimiyetinizdir. En büyük kazancımız bu topraklarda doğan iyi insanları birbirleri ile buluşturmak, kaynaştırmak, aralarındaki hemşehrilik bağlarını dostluğa dönüştürmektir. Bu bağları siyaset üstü bir anlayışla örerek birlik ve beraberliğimizi sürekli hale getirmektir" dedi.

İlçenin bulunduğu toprakları fetheden Turasan Şah'ı rahmetle anarak sözlerine devam eden Cantürk, nisan ayında "Turasan Bey ve Kahramankazan'ın Tarihi Şahsiyetleri Sempozyumu" düzenleyeceklerini duyurdu. Buluşmaya katkılarından dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'na teşekkürlerini ileten Mustafa Cantürk, gönül köprülerinin sağlamlığının önemli olduğunu vurguladı.

"Vilayet olarak önderlik etmeye hazırız"

İlçenin kurulduğu günden bugüne kadar ciddi bir mesafe kat ettiğini belirten Vali Yardımcısı Osman Bilgin, "Kahramankazan'ı uzun zamandır ziyaret etmemiştim. Geçirdiği değişimi gördüğümde gurur duydum. Önümüzdeki dönemde sanayileşme alanında, uzay ve havacılık alanında ülkemizin en önemli merkezlerinden biri olacak Kahramankazan'ımızın gelişiminde bizlerde vilayet olarak elimizden gelen her türlü katkıyı vererek önderlik etmeye hazırız" diye konuştu.

Ankara'da yıllardır devam eden sivil toplum kuruluşları eksikliğinin böyle bir buluşmayla artık ortadan kalktığını görmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Yardımcısı Bilgin, katıldıkları için vatandaşlara teşekkür etti.

"Kahramankazan'ımıza hizmet ederek ilçemizi hak ettiği seviyeye ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz"

Belediye olarak yapılması gereken çalışmaların bilincinde olduklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, ilçenin sanayi bölgesi olmasından dolayı sürekli olarak göç aldığını söyledi. İlçenin altyapı ve sosyal donatılar bakımdan göçe bağlı bir ihtiyaç doğabileceğini vurgulayan Başkan Yardımcısı Baykurt, daha müreffeh ve yaşanabilir bir Kahramankazan için stratejik planlamaların hazır olduğunu belirtti. İlçenin ihtiyaçlarına ve kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetleri hızlandırdıklarını söyleyen Baykurt, "Görevimizin başındayız. Azimle, şevkle Kahramankazan'ımıza hizmet ederek ilçemizi hak ettiği seviyeye ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmacıların ardından katılımcıların kendilerinden bahsettikleri tanışma fasılı ile devam eden program, seğmen gösterisiyle renkli anlara sahne oldu. Hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından program sona erdi.