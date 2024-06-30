Güncel

3 günlük yasak kalkınca sahilde adım atacak yer kalmadı

SAKARYA - 3 günlük deniz yasağının kalkmasının ardından Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahillerde adeta adım atacak yer kalmadı. Sahillere akın eden tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Sakarya sahillerinde uygulanan denize giriş yasağı, bugün sona erdi. Güzel havayı fırsat bilen binlerce tatilci, adeta Karasu sahiline akın etti. Cankurtaranlar ise önlemlerini arttırırken tatilciler, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Hafta sonunu denizde geçiren Hakan Avcı, "Yasakların kalkması güzel, yasak varsa da girmiyoruz. Bugün deniz güzel ve keyfini çıkartıyoruz" dedi.

"10 gündür buradayız bugün ilk defa giriyoruz"

10 gün sonra ilk defa denize girdiğini belirten Hülya Yıldırım, "Burada yazlığımız var iki ay geliyoruz ama toplasanız 5 kere ya giriyoruz ya giremiyoruz. En son havuza girdik orada da mikrop kapıp hastalandık. 10 gündür buradayız bugün ilk defa giriyoruz" dedi.