3 İl Doğal Sit Alanı Tescillendi - Son Dakika
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3 İl Doğal Sit Alanı Tescillendi

18.06.2026 10:59
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Bakanlık, Bodrum, Beykoz ve Çamlıhemşin'deki alanları doğal sit olarak tescilledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 3 ildeki bazı yerlerin "doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillenmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararlarına göre, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Göl Mahallesi 6. Etap doğal sit alanı ile İstanbul'un Beykoz ilçesi Dereseki Mahallesindeki doğal sit alanı ve "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ve doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi.

Sarıyer'in Kilyos Caddesi ve yakın çevresi doğal sit alanı, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı ve doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak revize tescil edildi. Doğal sit-kesin korunacak hassas alan revize tesciline yönelik yürütülen idari süreç devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası doğal sit alanı Kaçkar etabı da "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Çamlıhemşin, Bodrum, Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Son Dakika

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