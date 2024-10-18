3 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Milyon Lira Haksız Kazanç

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Çorum merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda, kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla gerçekleştirdikleri 405 dolandırıcılık olayından 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik- Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Üç ay süren çalışma kapsamında, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp daha düşük fiyatlarla sahte satış ilanı yayınladıkları, araçlara talip olan kişilerden banka hesabına "kapora" adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 kişinin F.K, Ş.A. ve A.S. olduğu tespit edildi.

37 ilde 405 kişiyi "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettikleri tespit edilen şüphelilerden 2'si İstanbul'da, 1'i de Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İşlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Şüphelilere yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunun görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde ekiplerin, sabah saatlerinde evlere girerek şüphelileri gözaltına aldığı anlar yer alıyor.