3 Kasım'da Akdeniz Üniversitesinde temel bilim semineri düzenlenecek

3 Kasım'da Akdeniz Üniversitesinde temel bilim semineri düzenlenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akdeniz Üniversitesinde akademisyenler ve öğrencilere yönelik Fen Fakültesi Temel Bilim Seminerleri 3 Kasım'da yapılacak. Seminerde Prof. Dr. Elvan Akın, biyoloji, tıp ve mühendislikte matematiksel modellemeyi ele alacak.
Akdeniz Üniversitesinde, akademisyenler ve öğrencilere yönelik "Fen Fakültesi Temel Bilim Seminerleri" gerçekleştirilecek.
Biyoloji, tıp ve mühendislik alanlarındaki matematiksel modelleme yaklaşımlarının ele alınacağı program, 3 Kasım'da Fen Fakültesi B Blok Konferans Salonu'nda yapılacak.
Seminer kapsamında, Missouri University of Science and Technology, Matematik ve İstatistik Bölümü'nden Prof. Dr. Elvan Akın, "When Time Matters: Mathematical Modeling Across Biology, Medicine and Engineering" başlıklı sunum gerçekleştirecek.
Etkinlikle, bilimsel bilgi paylaşımının ve disiplinlerarası etkileşimin artırılması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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