3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Sona Erdi

Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Tuğçe Kandemir ve Ali Aksoy'un konserleriyle sona erdi. Yörük kültürünün tanıtıldığı festivalde toplam 450 bin ziyaretçi yer aldı. Festivalde, halk oyunları, yerel lezzetler ve geleneksel el sanatları sergilendi.

16.09.2024 10:15  Güncelleme: 11:20
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3'ncü Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali sona erdi. Festivalin kapanış gecesinde Tuğçe Kandemir ve Ali Aksoy sahne aldı.

Yörük kültürünün halk oyunları, müzikleri yöresel kıyafetleri, el sanatları, yemekleriyle tanıtıldığı 3'ncü Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, sona erdi. Etkinlik sahnesinde, halk oyunları ve müzik gösterileri gerçekleştirildi. Festival alanında atlı gösteriler ilgiyle takip edildi. Festival alanında kurulan çadırlarda Yörük dernekleri, gelenek ve göreneklerini tanıttı. Özerk ve Türki Cumhuriyetlerden gelen Yörükler,  geleneksel kıyafetleri, kendilerine has müzikleri ve yemekleriyle festivalde yerini aldı. Festivali ziyaret edenler de gözleme, pişi, bulgur pilavı, tuluk ayranının yanı sıra birçok yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu. Çadırların önlerinde Yörük kültürünü anlatan hediyelik eşyalar da sergilendi. Ziyaretçiler alanda deve ve midilli atlara binerek alanı gezdi.

"Festivalimize toplam 450 bin ziyaretçi katıldı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Yörük Türkmen beyleri ve dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Festivale sağladıkları katkı için teşekkür eden Arslan, "Bundan 3 yıl önce Yörük Türkmen vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu önemli festivalimizi başlattık. Şu ana kadar 158 dernekle gerçekleştirdiğimiz festivalimize toplamda 450 bin ziyaretçi katıldı. Bu festivalde sizlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Festivalimize kattığınız renk için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Arslan, daha sonra festivale katılan dernek, belediye ve katılımcı ülke temsilcilerine sertifika ve plaketlerini takdim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Aras da festival alanında hem vatandaşlar da hem de festivale katılan yörüklerle sohbet etti. Festival alanında kurulan stantları tek tek gezen Başkan Vekili Aras, katılımcılara teşekkür etti. Katılımcılar da festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, yörük kültürünün yaşatılmasına sağladığı katkılar için Başkan Vekili Mithat Aras nezdinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Ali Aksoy sahne aldı

Festivalin son gün konserlerinde ise sahneye ilk olarak Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Aksoy çıktı. 'Altaylardan Tuna'ya adlı şarkısıyla sanatçı Ali Aksoy, konser verdi. İzleyenlerinde eşlik ettiği konserde Ali Aksoy, "Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde doğdum. Gazipaşa Toroslarının Yörüklerinin selamlarını getirdim. Bu geceyi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi.

Ali Aksoy'dan sonra ise sahneye Tuğçe Kandemir çıktı. Yörük Festivalinde sahneye çıkan Tuğçe Kandemir sevilen şarkılarını seslendirdi. Unutulmaz bir geceye imza atan ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir'in sevenleri söylenen şarkılara eşlik ederek festival alanını coşturdu. Sanatçı Kandemir, Yörük kültürünün tüm renklerinin yer aldığı festivalde sahne almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Gecede, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Orkestrası ve sanatçıları Mevlüt Öz ile Ümran Özdemir'de konser verdi. 7 bağımsız Türk Cumhuriyeti,  Özerk Türk Cumhuriyetlerinden 3 ve Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerden 9 olmak üzere toplam 19 bağımsız, özerk Cumhuriyet ve ülkeden katılımın olduğu festivalde 35 belediye, 59 Yörük Türkmen Derneği, 25 geleneksel el sanatçısı katıldı. Döşemealtı İlçesi'nde bulunan Düzlerçamı Karaman Piknik Alanına kurulan Yörük festivaline ilgi yoğundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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