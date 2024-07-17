3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başlıyor

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Esenyurt Belediyesinin düzenlediği 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz'a kadar devam edecek festivale, 35 ülkeden 500 dans grubu ve zanaatkarın katılımı bekleniyor.

Festivalde Kardeş Türküler, Manuş Baba, ve Tuğçe Kandemir konserleri ile Anadolu Ateşi'nin dans gösterisi sanatseverlerle buluşacak.

Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda dünya kültürlerine ev sahipliği yapacak festivalde dans grupları da sahne alacak.

Etkinlikte kurulacak Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı'nda Türkiye, Azerbaycan, Belarus, Hollanda, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım Türkleri, Özbekistan, Macaristan, İran, Uygur Türkleri ve Ukrayna'ya ait çeşitli el sanatlarının sergileneceği stantlar açılacak.

Etkinlik yarın 19.00'da Esenkent Mahallesi Havana Park önünde gerçekleşecek kortej yürüyüşüyle başlayacak.