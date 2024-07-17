3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika
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3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başlıyor

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali yarın başlıyor. Festival, 21 Temmuz'a kadar devam edecek ve 35 ülkeden 500 dans grubu ve zanaatkarın katılımıyla gerçekleşecek. Festivalde Kardeş Türküler, Manuş Baba, Tuğçe Kandemir konserleri ve Anadolu Ateşi'nin dans gösterisi gibi birçok etkinlik yer alacak. Ayrıca Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda dünya kültürlerine ev sahipliği yapacak festivalde dans grupları da sahne alacak. Etkinlikte ayrıca Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı kurulacak ve Türkiye, Azerbaycan, Belarus, Hollanda, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım Türkleri, Özbekistan, Macaristan, İran, Uygur Türkleri ve Ukrayna'ya ait çeşitli el sanatlarının sergileneceği stantlar açılacak. Festival, yarın 19.00'da Esenkent Mahallesi Havana Park önünde gerçekleşecek kortej yürüyüşüyle başlayacak.

17.07.2024 16:41
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Esenyurt Belediyesinin düzenlediği 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali yarın başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21 Temmuz'a kadar devam edecek festivale, 35 ülkeden 500 dans grubu ve zanaatkarın katılımı bekleniyor.

Festivalde Kardeş Türküler, Manuş Baba, ve Tuğçe Kandemir konserleri ile Anadolu Ateşi'nin dans gösterisi sanatseverlerle buluşacak.

Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda dünya kültürlerine ev sahipliği yapacak festivalde dans grupları da sahne alacak.

Etkinlikte kurulacak Uluslararası Zanaatkarlar Sokağı'nda Türkiye, Azerbaycan, Belarus, Hollanda, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım Türkleri, Özbekistan, Macaristan, İran, Uygur Türkleri ve Ukrayna'ya ait çeşitli el sanatlarının sergileneceği stantlar açılacak.

Etkinlik yarın 19.00'da Esenkent Mahallesi Havana Park önünde gerçekleşecek kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika
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