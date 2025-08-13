3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu 5 Ekim'de

Ankara Valiliği, 3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu'nun 5 Ekim'de düzenleneceğini bildirerek, başkentlileri etkinliğe davet etti.

Valiliğin, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ankara Valiliği himayesinde düzenlenen maratonun, 5 Ekim Pazar günü başkentin cadde ve sokaklarını spor coşkusuyla buluşturacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Binlerce sporseveri bir araya getirecek bu özel organizasyonda, Ankara'nın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde keyifli bir yarış deneyimi yaşanacak ve unutulmaz anlara sahne olacaktır. Tüm Ankaralıları, şehrimizin spor coşkusunu birlikte yaşamak ve bu heyecana ortak olmak üzere start çizgisinde yerlerini almaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.