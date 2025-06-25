3 Yaşındaki Efe\'nin Cenazesi Defnedildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde oyun oynarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta dün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralan ve kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Efe Yaşar'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Yıldırım Beyazıt Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazı öncesi baba İsa Yaşar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Efe, Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan sürücü M.K. ise emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta dün oyun oynayan 3 yaşındaki Efe Yaşar'a M.K. (21) yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil çarpmış, ağır yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.