30 Ağustos Zafer Bayramı Zafertepe'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı Zafertepe'de coşkuyla kutlandı

Geniş Video İzle

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü, Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u yönettiği Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi ile Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de coşkuyla kutlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da törene katıldı. Vatandaşlar, geçit töreninde gazileri ve askeri birlikleri ayakta alkışladı.

30.08.2024 18:53  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı, Atatürk'ün Büyük Taarruz'u yönettiği Zafertepe'de coşkuyla kutlandı

Bakan Ali Yerlikaya:

"İstiklal destanımızın büyük bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos'u 102 yıldır aynı inançla, aynı coşkuyla kutluyoruz"

KÜTAHYA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü, Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u yönettiği Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi ile Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepeçalköy'de coşkuyla kutlandı.

Törenlere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Tören, taarruzun yönetildiği Altıntaş'ta, Zafer Abidesi'ne çelenklerin konulmasıyla başladı, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Bakan Ali Yerlikaya, "30 Ağustos Zaferi'miz aziz milletimizin ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının çelikleşmiş bir ifadesidir. Bu zafer ülkemizin temel harcıdır, eldeki bayrak, dildeki vatandır. İstiklal destanımızın büyük bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos'u 102 yıldır aynı inançla, aynı coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102. yılı kutlu olsun" dedi.

Programa, Afyonkarahisar ve Kütahya valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, garnizon komutanları, askeri erkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlar, geçit töreninde gazileri ve askeri birlikleri ayakta alkışladı.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, İçişleri Bakanı, Zafertepeçalköy, Dumlupınar, Altıntaş, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı Zafertepe'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:04:25. #1.12#
SON DAKİKA: 30 Ağustos Zafer Bayramı Zafertepe'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement