Bişkek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni - Son Dakika
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Bişkek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni

Bişkek\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Atatürk Parkı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nın önünde anma ve kutlama töreni düzenledi.

Çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Bugün, 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi' olarak tarihe geçen ve Milli Mücadele'nin en önemli merhalesini teşkil eden Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, yaptığı konuşmada Türk milletinin 30 Ağustos Zaferi'ni kutlayarak, "Bu zafer, Türk milletinin yanmış ve yıkılmış vatanında Büyük Atatürk'ün önderliğinde yeniden ayağa kalktığı, azmini ve varlığını ortaya koyduğu Büyük Taarruz'un düşmanı kırdığı andır." dedi.

Askeri Ataşe Albay Tolga Takımcı da "Bugün, milli mücadelemizin kaderini değiştiren Büyük Zafer'in 104.??????? yıl dönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gurur gününü birlikte? idrak etmenin onurunu bir kez daha yaşıyoruz." diye konuştu.

Törene Büyükelçilik mensupları, Türk kurumlarının yetkilileri ve temsilcileri, üniversite camiası, öğretmenler, sağlık çalışanları, iş insanları, Ahıska Türkleri ile Türk ve Kırgız vatandaşları katıldı.

Kaynak: AA

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