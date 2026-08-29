30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

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CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve KTSO Başkanı Soner Ilık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Gündoğdu, zaferin bağımsızlık mirasına vurgu yaparken; Ilık, milletin özgürlük kararlılığının simgesi olduğunu belirtti ve iş dünyasının sorumluluklarına dikkat çekti.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında 30 Ağustos'un Türk ulusunun onur ve bağımsızlığının kazanıldığı şanlı bir destan olduğunu belirtti.

30 Ağustos'un, yalnızca bir askeri zafer değil, emperyalizme karşı bağımsızlığını savunan bir milletin, yokluklar ve imkansızlıklar içinde kendi kaderine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolunu açmış, millet egemenliğinin, özgürlüğün ve çağdaşlaşmanın temelini oluşturmuştur. 30 Ağustos'un bize bıraktığı en büyük miras şudur, hiçbir güç, bağımsızlığına ve özgürlüğüne inanan bir milleti esaret altında tutamaz. 104 yıl önce Dumlupınar'da yakılan bağımsızlık meşalesini sonsuza kadar taşıyacağız."

KTSO Başkanı Ilık

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 30 Ağustos Zaferi'nin milletin özgürlük ve bağımsızlık kararlılığının simgesi olduğunu belirtti.

Ilık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Büyük Taarruz'un ardından kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin vatan topraklarının işgalden kurtarılmasının yanı sıra milletin hiçbir koşulda bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini ifade eden Ilık, mejajında şunları kaydetti:

"O gün ortaya konulan mücadele, yalnızca savaş meydanında kazanılmış bir zafer değil, aynı zamanda özgür ve bağımsız bir geleceğe duyulan inancın da zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı, milletimizin ortak iradesi ve büyük fedakarlıkları sayesinde başarıya ulaşmıştır. Bu büyük mücadele sonucunda kazanılan zafer, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmış ve milletimize kendi geleceğini özgürce belirleme imkanı sağlamıştır."

İş dünyası olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını aktaran Ilık, "Ülkemizin kalkınması, üretimin artması, istihdamın güçlenmesi ve ekonomimizin daha ileri seviyelere taşınması için iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Vecdi Gündoğdu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - Son Dakika

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