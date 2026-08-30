Zafer Bayramı'nda 15 Gemi Boğaz'dan Geçti - Son Dakika
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Zafer Bayramı'nda 15 Gemi Boğaz'dan Geçti

Zafer Bayramı\'nda 15 Gemi Boğaz\'dan Geçti
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Rumelifeneri'nden hareket eden gemiler, sırasıyla köprüleri geçerek Beşiktaş istikametine ilerledi ve Kız Kulesi önünde geçişi tamamladı. Geçişe TCG Anadolu, TCG Savarona ve diğer gemiler katıldı.

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Gemilerin boğazdan geçişi havadan görüntülendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Rumelifeneri'nden saat 09.30'da hareket eden 15 gemi boğaza girdi. Sırasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş istikametine ilerledi. Boğazdan geçen 15 gemi Üsküdar'daki Kız Kulesi önünde boğaz geçişini tamamlayacak. Boğaz geçişine katılan gemiler arasında TGC Anadolu, TGC Savarona, Ereğli - Girne, TCG Meltem - Gazimağusa ve TCG Karpaz - İskenderun da yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zafer Bayramı'nda 15 Gemi Boğaz'dan Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zafer Bayramı'nda 15 Gemi Boğaz'dan Geçti - Son Dakika
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