30 Ağustos Zafer Bayramına komandolar damga vurdu - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramına komandolar damga vurdu

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Karabük'te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde komandoların gösterileri büyük beğeni topladı. Ancak gösteri sırasında yaşanan flama kazasında tehlikenin eşiğinden dönüldü. Havanın sıcak olması nedeniyle kayganlaşan flama direği komandonun elinden çıkarak diğer komandoyu teğet geçtiği anlar kameralara yansıdı.

30.08.2024 21:16  Güncelleme: 21:24
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30 Ağustos Zafer Bayramına komandolar damga vurdu

Komandoların gösterilerinde tehlikenin eşiğinden dönüldü

KARABÜK - Cumhuriyet kenti Karabük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende komandoların gösterileri büyük beğeni toplarken, gösteri sırasında yaşanan flama kazasında tehlikenin eşiğinden dönüldü.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya tarafından Atatürk köşesine çelenk konulması ile başladı. Daha sonra Vali Yavuz, makamında tebrikleri kabul ederken etkinlik Kemal Güneş Caddesi'nde devam etti.

Burada İstiklal Marşı ile devam eden programda Vali Yavuz, vatandaşların v protokolün bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte yarışmalarda dereceye giren öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını okudu.

Halk oyunları gösterilerinin ardından alana çıkan Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli komandoların gösterileri de büyük beğeni toplarken facianın eşiğinden dönüldü. Havanın sıcak olması nedeniyle kayganlaşan flama direği komandonun elinden çıkarak diğer komandoyu teğet geçtiği anlar kameralara yansıdı.

Program tören geçidinin ardından sona erdi. Programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, Cevdet Akay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramına komandolar damga vurdu - Son Dakika

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