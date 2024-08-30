30 Ağustos Zaferi'nin 102. Yılı Kutlamaları TBMM'de Başladı

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30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, TBMM'de konser verdi.

TBMM'nin ön bahçesinde gerçekleşen konserde, ilk olarak Mehteran Birliği marşlar seslendirdi. Ardından TSK Karma Bando Ekibi konser verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı. Ardından kortej yürüyüşü başladı.