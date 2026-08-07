30 İl'de DEAŞ Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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30 İl'de DEAŞ Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı

30 İl\'de DEAŞ Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, 30 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonlarında 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve örgüte üye oldukları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 İl'de DEAŞ Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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