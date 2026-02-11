30 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'yı Çay ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
