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30 Yıl Sonra Evlat Hasreti Bitti

30 Yıl Sonra Evlat Hasreti Bitti
26.06.2025 11:24
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Muş'ta Yılmaz çifti, koruyucu aile olarak Araz ile 30 yıllık çocuk özlemlerini sonunda giderdi.

Muş'ta yaşayan Muazzez ve Mahmut Yılmaz çiftinin 30 yıllık evlat hasreti, koruyucu aileliğini üstlendikleri Araz ile son buldu.

Merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Aydıngün köyünde oturan Yılmaz çifti, yakınlarından öğrendikleri koruyucu aile hizmetinden yararlanmaya karar verdi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvuran çift, incelemelerin ardından devlet koruması altındaki bir erkek çocuğun koruyucu ailesi olmaya hak kazandı.

Bu sayede ailelerine katılan 4 yaşındaki Araz ile evlat sahibi olan çift, yıllardır hayalini kurdukları çocuklu aile ortamına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Yaklaşık üç aydır Araz ile yaşayan Yılmaz çifti, evlat hasretine son veren süreci ve yaşadıkları mutluluğu AA muhabirine anlattı.

"Araz ile hayatımız değişti"

Baba Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, 1995'te eşiyle evlendiğini ve o zamandan bu yana çocuk hayali kurduklarını söyledi.

Eşiyle koruyucu aile olmaya karar verdiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bize yardımcı oldu ve Araz ailemize katıldı. Çok mutlu ve sevinçliyiz. 3 kişilik güzel bir aile olduk. Birlikte oynuyoruz, koyunların yanına gidiyoruz. Araz ile hayatımız değişti, evimize neşe geldi. Üzüntülüydük, Araz ile evimiz şenlendi. 30 yıllık hasretimiz bitti çok şükür. İlk defa evimde oyuncak gördüm. Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teşekkür ederim."

"Araz geldiğinde 2-3 gün uyumadım"

Anne Muazzez Yılmaz ise evliliği boyunca çocuk özlemi çektiğini dile getirdi.

Koruyucu aile olmak için 5 yıl önce Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bana çocuk vereceklerine inanamıyordum. Araz geldiğinde 2-3 gün uyumadım. Acaba rüya mı diyordum. Allah razı olsun. Yetkililere teşekkür ediyorum. Araz ile evimize neşe geldi. Eşim dışarı çıktığında evde yalnız kalırdım, şimdi Araz evde olduğu için yalnız değilim, çok mutluyum. Allah iyi ki bana Araz gibi bir çocuk nasip etti. Benim çocuk kısmetim Araz'mış demek. Evde çocuk sesi var. Birbirimizden hiç ayrılmıyoruz. Zaman onunla çok hızlı geçiyor. Birlikte ilk bayramı geçirdik. Çok farklı bir duygu."

"Önceden çocuğum olmadığı için boynum büküktü"

Çocuğunu kucağına alan anneleri gördüğünde hüzünlendiğini anlatan Yılmaz, "Bir akrabamdan bu hizmeti duydum ve hemen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne koruyucu aile olmak için başvurdum. Önceden çocuğum olmadığı için boynum büküktü. Şimdi Araz var. Mutluluktan ne yapacağımı bilmiyorum. 30 yıldır hiç çocuktan bahsetmedim, utanırdım. İlk başlarda Araz bize 'anne', 'baba' derdi, ben utanırdım. Ondan sonra alıştım. Şimdi anne dediğinde çok mutlu oluyorum. İnşallah Araz'ı okutup en iyi şekilde büyümesini sağlayacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mahmut Yılmaz, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Yıl Sonra Evlat Hasreti Bitti - Son Dakika

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