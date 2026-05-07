30 Yılın Ardından Duygusal Veda

07.05.2026 21:45
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 30 yıldır görev yapan polis memuru Hüseyin Ergür, emekliliğe ayrılmadan önce telsizden meslektaşlarına veda anonsu yaptı.

Türk Polis Teşkilatı bünyesinde 1996 yılında göreve başlayan ve 30 yıl boyunca çeşitli birimlerde hizmet veren polis memuru Hüseyin Ergür, yaş haddinden emekli oldu.

Son görev yeri olan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezinde telsiz başına geçen Ergür, son kez anons geçerek amirleri ve meslektaşlarından helallik istedi.

Hüseyin Ergür, anonsunda şu ifadelere yer verdi:

"1996 yılında başlamış olduğum polislik mesleğinde, acısıyla tatlısıyla 30 yıllık bu yolculuğumu onurla, şerefle, gururla, tertemiz bir şekilde bugün itibarıyla yaş haddinden emekli olarak noktalıyorum. Bu şanlı üniformayı taşımaktan her zaman gurur duydum. İstemeyerek de olsa kalbini kırmış olduğum meslektaşım varsa affola. Benden yana hakkım helal olsun, siz de haklarınızı helal edin."

Ergür'ün vedasına telsizden yanıt veren haber merkezi yetkilileri ise "Yeni hayatınızda sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz, darısı genç arkadaşlarımızın başına. Hayırlı uğurlu olsun." temennisinde bulundu.

Duygu dolu anların yaşandığı veda anonsu, ilçede görevli diğer polis ekipleri tarafından telsiz başında ilgiyle takip edildi.

Kaynak: AA

