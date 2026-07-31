301 Milyon TL Destek Ödemesi - Son Dakika
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301 Milyon TL Destek Ödemesi

301 Milyon TL Destek Ödemesi
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Tarım Bakanı Yumaklı, çiftçilere 301 milyon TL tarımsal destek ödeme işlemini başlattı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon TL tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Tarım ve orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 301 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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