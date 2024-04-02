31 Mart Yerel Seçim Sonuçlarına İtirazlar Devam Ediyor

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31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar devam ediyor. Buna göre; ilçe seçim kurullarına bugün saat 15.00'e, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00'ye, YSK'ye ise 10 Nisan Çarşamba saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.

Türkiye, 5 yıl görev yapacak yeni yerel yöneticilerini seçti. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, İYİ Parti 1, BBP 1 belediye başkanlığı kazandı.

YSK'nın kararına göre, ilçe seçim kurullarına sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itiraz etmek için son gün bugün saat 15.00'e kadar olacak. İtirazların 4 Nisan Cuma saat 17.00'ye kadar sonuca bağlanması gerekiyor.

İlçe seçim kurullarından çıkacak kararlara karşı il seçim kuruluna 5 Nisan Cuma saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek. Bu itirazların da il seçim kurullarında 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.

İl seçim kurullarından çıkacak kararlara karşı YSK'ye itiraz etmek için son tarih ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 olacak.

İl seçim kurulu kararlarına karşı olağanüstü itiraz için son tarih ise 14 Nisan Pazar günü saat 17.00 olarak belirlendi.