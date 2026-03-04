31 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü İftar Yaparken Yakalandı - Son Dakika
31 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü İftar Yaparken Yakalandı

04.03.2026 21:08
Erzurum'da, 31 yıl hapis cezası bulunan M.A., alışveriş merkezinde iftar yaparken yakalandı.

Erzurum'da hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bir alışveriş merkezinde iftar yaptığı sırada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.A'nın (32), Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iftar yaptığını tespit etti.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

