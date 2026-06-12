32 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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32 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

12.06.2026 17:17
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Giresun merkezli operasyonda 116 şüpheli gözaltına alındı, 140 şüpheli belirlendi.

Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve saha çalışması yapıldı.

Çalışmalarda, 2016-2026 yılları arasında internet ortamı üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan ve faaliyet süresi içerisinde işlem hacminin 40 milyar lira olduğu değerlendirilen 2 yasa dışı bahis sitesi üye ve yöneticileri belirlendi.

Tespit edilen 140 şüpheliden 116'sı, Giresun merkezli 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve suça konu olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Yurt dışında bulunduğu belirlenen 12 şüpheli ve firari 12 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Giresun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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