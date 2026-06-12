32 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde - Son Dakika
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32 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde

32 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
12.06.2026 11:19
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Sağlık Bakanı Işıkhan, 32 ilaçtan 21'inin yerli üretim olduğunu açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Geri ödemi listesine dahil edilen ilaçlardan 1'nin kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaç, 3'ünün kanama tedavisinde, 3'ünün diyabet tedavisinde, 1'inin de KOAH tedavisinde kullanılan akıllı ilaç olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Koah, Son Dakika

Son Dakika Güncel 32 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma Altas Fatma Altas:
    şaşırdım açıkçası artık her şey hızlı değişmeye başladı toplumda ilaçlar bile geri ödeme listesine giriyo bu tür gelişmeler insanların tutum ve alışkanlıklarını da değiştiriyo sonuçta tedavi erişimi kolaylaşınca kültür değişiyo 0 0 Yanıtla
  • Nizamettin Ciftci Nizamettin Ciftci:
    hayvanlara da kullanılan ilaçlar var mı bunların içinde merak ettim çünkü hayvanlar da hasta oluyo tedavi alması lazım diye düşünüyorum hep böyle şeyler insanlar için yapılıyo ama masum canlıları hiç kimse düşünmüyo haksız bence 0 0 Yanıtla
  • Özgül Gider Özgül Gider:
    çok güzel gelişme bu arada avrupada da böyle şeyler oluyo ama bizde daha hızlı ilerliyo demek ki iyi yönetiliyo 0 0 Yanıtla
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