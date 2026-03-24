32 Yıl Hapis Ceza ile Aranan Hırsız Yakalandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

32 Yıl Hapis Ceza ile Aranan Hırsız Yakalandı

24.03.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da çalıntı motosikletle gezen firari hırsız M.M., polis tarafından yakalandı.

ADANA'da hırsızlık suçundan 32 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.M., çalıntı motosikletle gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Güneşli Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde 01 MA 0273 plakalı çalıntı olduğu bildirilen motosikleti durdurdu. Motosikleti kullanan Suriye uyruklu M.M.'nin, hırsızlık suçundan 32 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen M.M.'ye ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL para cezası uygulandı.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,

Kaynak: DHA

Güncel, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 32 Yıl Hapis Ceza ile Aranan Hırsız Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:32:34. #.0.4#
SON DAKİKA: 32 Yıl Hapis Ceza ile Aranan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.