32 Yıl Hapis Ceza ile Aranan Hırsız Yakalandı

ADANA'da hırsızlık suçundan 32 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü M.M., çalıntı motosikletle gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Güneşli Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde 01 MA 0273 plakalı çalıntı olduğu bildirilen motosikleti durdurdu. Motosikleti kullanan Suriye uyruklu M.M.'nin, hırsızlık suçundan 32 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen M.M.'ye ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL para cezası uygulandı.

