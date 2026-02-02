Çankaya'da 33. Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri, Fide Köksal Konseriyle Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çankaya'da 33. Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri, Fide Köksal Konseriyle Sona Erdi

02.02.2026 09:41  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediyesi ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından düzenlenen 33. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri, Fide Köksal konseriyle tamamlandı. Etkinlikler, demokrasi, adalet ve özgür düşünce temaları etrafında düzenlenen paneller ve söyleşilerle zenginleştirildi.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi iş birliğiyle Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag) tarafından düzenlenen 33. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen Fide Köksal konseriyle sona erdi.

Çankaya Belediyesi ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı iş birliğinde düzenlenen 33. Adalet ve Demokrasi Haftası; panel, söyleşi ve dinletilerle tamamlandı. Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu anmak ve onun düşünsel mirasını yaşatmak amacıyla 24 Ocak'ta başlayan etkinliklerin sonuncusu Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Fide Köksal konseriyle gerçekleşti.

"Uğur Mumcu Sesleniyor" başlığıyla hazırlanan program kapsamında hafta boyunca demokrasi, adalet ve özgür düşünce temaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Alanında uzman isimlerin katıldığı paneller ve söyleşilerle Mumcu'nun düşünsel mirası bir kez daha hatırlatıldı.

Etkinliklerin kapanışı, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen müzik dinletisiyle yapıldı. Sanatçı Fide Köksal, kapanış programında sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Etkinlikler, Uğur Mumcu, Demokrasi, Çankaya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'da 33. Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri, Fide Köksal Konseriyle Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

13:29
Antalya’daki Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
Antalya'daki Otobüs Kazasında 10 Kişi Hayatını Kaybetti
13:14
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:50:06. #7.11#
SON DAKİKA: Çankaya'da 33. Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri, Fide Köksal Konseriyle Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.