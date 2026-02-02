Çankaya'da 33. Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri, Fide Köksal Konseriyle Sona Erdi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi iş birliğiyle Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag) tarafından düzenlenen 33. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen Fide Köksal konseriyle sona erdi.

Çankaya Belediyesi ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı iş birliğinde düzenlenen 33. Adalet ve Demokrasi Haftası; panel, söyleşi ve dinletilerle tamamlandı. Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu anmak ve onun düşünsel mirasını yaşatmak amacıyla 24 Ocak'ta başlayan etkinliklerin sonuncusu Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Fide Köksal konseriyle gerçekleşti.

"Uğur Mumcu Sesleniyor" başlığıyla hazırlanan program kapsamında hafta boyunca demokrasi, adalet ve özgür düşünce temaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler yoğun ilgi gördü. Alanında uzman isimlerin katıldığı paneller ve söyleşilerle Mumcu'nun düşünsel mirası bir kez daha hatırlatıldı.

Etkinliklerin kapanışı, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen müzik dinletisiyle yapıldı. Sanatçı Fide Köksal, kapanış programında sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.