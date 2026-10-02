33 kiloluk yerli bomba uzmanı elbisesi TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

33 kiloluk yerli bomba uzmanı elbisesi TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bomba imha ekiplerinin güvenliği için Yozgat Yerköy'de geliştirilen 33 kilogramlık bomba uzmanı elbisesi, TEKNOFEST Güneydoğu'da sergileniyor. Basınç, sıcaklık ve parça tesirine karşı koruyan elbisede, uzun süreli kullanımda bomba uzmanına konfor sağlayan klima sistemi yer alıyor.

Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "bomba uzmanı elbisesi", bomba imha ekiplerine basınç, sıcaklık ve parça tesirine karşı koruma sağlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki bomba imha ekiplerinin güvenliğini artırmak amacıyla geliştirilen elbise, TEKNOFEST Güneydoğu'da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Daha önce ithal edilen benzer ürünlerin yerine yerli imkanlarla Yozgat'ın Yerköy ilçesinde geliştirilen elbise, 33 kilogram ağırlığında.

Özel elyaf ve kevlar kumaştan üretilen elbise, 3 metre mesafeden 10 kilogramlık patlayıcının oluşturabileceği etkilere karşı koruma sağlıyor.

Basınç, sıcaklık ve parça tesirine karşı koruma özellikleri bulunan elbisede uzun süreli kullanımlarda bomba uzmanının konforunu artırmak amacıyla klima sistemi de yer alıyor.

Koruyucu düzeyi üst safhada

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Kenan Gündoğdu, AA muhabirine, yerli imkanlarla geliştirilen elbisenin bomba imha ekipleri açısından önemli bir ekipman olduğunu söyledi.

Elbisenin daha önce kullanılan yabancı menşeli ürünlere göre 5 kilogram hafifletildiğine dikkati çeken Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Eski yabancı üretime göre daha hafif, ergonomik. Koruyucu düzeyi üst safhada. 3 metre mesafeden 10 kilo patlayıcıya karşı koruyabiliyor. Basınç, sıcaklık ve parça tesiri koruması var. Elyaf özel kevlar kumaştan üretilmiş. Bu kumaşın yanmaz özelliği var. Uzman arkadaşımızı sahada üst safhada koruyacak ekipmanlardan bir tanesi. Kullanan kişi, içinde ne kadar rahat hareket edebilirse bu, bizim için avantaj.

Ekstra içinde klimalı bir ekipmanımız var. O da uzun süre kullanımda kişiye rahatlık sağlıyor."

Kaynak: AA
TeknolojiTeknofestFestivalGüvenlikYerköyYozgatGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
10:37
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 12:31:23. #7.13#
SON DAKİKA: 33 kiloluk yerli bomba uzmanı elbisesi TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei