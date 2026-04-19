33. Ulusal Neonatoloji Kongresi KKTC'de Gerçekleşti

19.04.2026 16:34
Neonatoloji Kongresi'nde bebeklerin topuk kanı ile hastalık tespiti ve yeni yöntemler ele alındı.

Türk Neonatoloji Derneği tarafından 33. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlendi.

Girne kentindeki bir otelde gerçekleştirilen 33. Neonatoloji Kongresi'nde, yurt dışından gelen alanında uzman yabancı konuşmacılarla 270 oturum başkanı ve konuşmacı bilimsel programa katkı sundu.

Bilimsel programın yanı sıra 37 stant ve 82 firmanın katılımıyla yenidoğan alanındaki en yeni ürün, teknoloji ve hizmetler katılımcılarla buluşturuldu.

Kongrede ayrıca neonatoloji alanında dünya genelindeki gelişmeler, yeni yöntemler ve bilimsel çalışmalar ele alındı.

Kongre sonunda düzenlenen basın toplantısında, Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, bebeklerden alınan topuk kanının hayat kurtarıcı olabileceğini belirterek, "Bebek doğduktan sonraki alınan topuk kanlarıyla çok önemli, çok ağır hastalıklar fark edilebilir ve bunlar için bebeklere gerekli müdahalelerde bulunulabilir." dedi.

Gelişmiş ülkelerin yenidoğan bebeklerin sağlık durumunun tespiti için topuk kanı alma yöntemini kullandıklarını ifade eden Koç, bebeklerden alınan topuk kanının ilk tespitler açısından önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Koç, kongrede ayrıca Türkiye ve yurt dışından gelen doktorlar ile tecrübe paylaşımında bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

